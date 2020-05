SWG DENUNCIA FALSO SONDAGGIO

lunedì 4 maggio 2020Swg su tutte le furie. L'istituto che fornisce il sondaggio del lunedì sera a Enrico Mentana si dissocia da quanto sta circolando in queste ore. Sui social, infatti, si legge un sondaggio che vede il centrodestra calare clamorosamente. Nel dettaglio la Lega è data al 20,7 per cento superata dal Partito Democratico al 23,9, poi il Movimento 5 Stelle al 21,5, Fratelli d’Italia al 12,3 e Forza Italia al 9,2. L'orientamento di voto, attribuito a Swg. è però falso. ''SWG spa - cinguetta l'istituto - rende noto che la slide in circolazione stasera con proprio marchio è totalmente falsa e contiene quindi dati non veritieri. Il prossimo rilascio di dati autentici avverrà domani sera (lunedì 4 maggio) come di consueto durante il tg de La7 diretto da Enrico Mentana''. E ancora: ''SWG spa tutelerà la propria immagine in tutte le sedi e presenterà formale denuncia per l’accaduto alle autorità competenti nella giornata di domani''. Cifre, dunque, create ad hoc e il cui obiettivo appare chiarissimo: screditare i partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.