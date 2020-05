AUSTRIA: BOOM DISOCCUPAZIONE

lunedì 4 maggio 2020Per l'Austria e' considerato un dato shock perche' mai nella storia e' stato registrato un numero cosi' elevato di disoccupati, ben 571.477. Le persone rimaste senza lavoro al termine del mese di aprile per le conseguenze legate al coronavirus e' piu' che raddoppiato rispetto allo stesso mese dello scorso anno che erano 210.275. La disoccupazione e' aumentata per tutte le fasce d'eta', in tutti i settori e in tutti i Laender (regioni). L'Ams, l'ufficio di collocamento austriaco), oggi ha detto che ''la crisi di Covid-19 ha causato un estremo aumento della disoccupazione''. In Tirolo, dove avevano trovato impiego anche centinaia di italiani, rispetto allo stesso mese del 2019, la disoccupazione e' aumentata del 108 per cento (quasi 47.000 persone sono senza lavoro). Nella zona di Salisburgo l'incremento e' stato dell'82,7 per cento (31.501) e in Stiria del 77,1 per cento (69.644). Per quanto concerne le fasce d'eta', l'incremento maggiore di disoccupati, il 65,9 per cento, si e' registrato tra i 25 ed i 49 anni. La disoccupazione femminile e' cresciuta del 56,8 per cento (272.351 persone) e quella maschile del 59,5 (299.126). Eccezionale aumento di disoccupati nel settore alberghiero e nella ristorazione con un +130 per cento per un totale di 118.725 persone.