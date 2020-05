MILANO: DISASTRO TAXI

lunedì 4 maggio 2020MILANO - Attese di un paio d'ore e chiamate con il contagocce. La fase 2 e' iniziata a ritmo ancora piu' lento per i taxi di Milano, gia' provati dal calo di lavoro durante il lockdown. ''Un disastro. Ho ripreso dopo due mesi e dalle 7 ho fatto solo due corse'', spiega Christian M., 46 anni, mostrando il ''kit'' che tiene a bordo del suo taxi minivan: ''mascherine, guanti che cambio a ogni viaggio, alcool e disinfettante per igienizzare maniglie e portellone. Avro' speso 50 euro - dice l'autista di Sierra 92, ultimo di dieci taxi in coda al posteggio di Porta Lodovica - dubito che finiro' tutto in fretta. E' dura, prima di settembre non andremo a regime''. A mezzogiorno una dozzina di taxi erano parcheggiati anche in piazza XXIV Maggio e la situazione era simile in Medaglie d'Oro. ''A inizio lockdown eravamo la meta' - nota Andrea V., fermo dopo una sola corsa da 8.50 euro - oggi molti colleghi sono tornati al lavoro e si lavora ancor meno di prima''.