GELONI IN 100 BAMBINI

lunedì 4 maggio 2020''100 casi di Erythema Pernio-like raccolti e documentati in 20 giorni tra i nostri iscritti: un'anomala frequenza di una sintomatologia sovrapponibile a quella dei cosiddetti geloni, problema gia' poco comune in eta' pediatrica nella stagione invernale, ma residuale in primavera e comunque mai osservato con questa incidenza. Si tratta di insolite lesioni eritemato-edematose dei piedi (in particolar modo sulla superficie dorsale delle dita e nelle linee di confine plantare), ed in minor misura delle mani, con caratteristiche cliniche del tutto simili a quelle dell'Eritema Pernio''. Ad annunciare l'esito dell'indagine clinico-epidemiologica tra gli iscritti alla Federazione Italiana Medici Pediatri, il suo Segretario Nazionale alle Attivita' Scientifiche ed Etiche, Mattia Doria. ''Dopo le prime segnalazioni - spiega Doria - abbiamo pensato fosse importante proporre una scheda nella nostra ultima newsletter interna, potendo contare sul grande potenziale di raccolta dati della Pediatria di Famiglia, con gli oltre cinquemila iscritti alla FIMP. La prima risposta e' stata sorprendente. Nel periodo 8-27 aprile 2020 sono state raccolte le schede di 100 bambini e adolescenti nei quali si erano registrate lesioni simili a un Eritema Pernio. In appena il 14% e' stato possibile effettuare un tampone rinofaringeo per Sars-Cov-2 e di questi solo un bambino e' risultato positivo. Si tratta di manifestazioni eritemato-edematose di colore rosso violaceo, che abbiamo potuto rilevare mediante esame fisico diretto o indirettamente, esaminando immagini trasmesse con i comuni sistemi di messaggistica o via email''.