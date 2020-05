SALVINI: LIBERTA' DI IMPRESA

domenica 3 maggio 2020''Se anche si limitera' al -8% previsto nel DEF, la recessione causata dal COVID-19 sara' la piu' grave nell'intera storia dell'Italia unita, a parte la Seconda guerra mondiale. Immaginando di crescere dal 2021 a una media del 1.5% (quella degli anni '90), solo nel 2030 torneremmo al livello di Pil pre-crisi (quello del 2007). E' importante muoversi in fretta, ma anche nella direzione giusta, e per questo vanno comprese le lezioni della crisi. La piu' importante riguarda proprio gli italiani, il cui comportamento e' stato disciplinato e responsabile''. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in un intervento sul Sole 24 ore. ''Cittadini e imprese hanno bisogno di uno Stato che li lasci liberi di agire all'interno di un quadro delineato da poche regole chiare - continua Salvini -, uno Stato che faccia affidamento sul loro senso di responsabilita', salvo verificare con misura ed efficacia il rispetto delle regole. Il contrario di quanto abbiamo visto finora: regole scritte male e interpretate peggio, un apparato repressivo segno di sfiducia verso i cittadini, verifiche affidate a quello strumento di semplificazione inutilmente complicato che e' l'autocertificazione. I cittadini hanno cosi' potuto immedesimarsi nella vita dell'imprenditore: presunto colpevole per l'erario, vessato da adempimenti ridondanti e incomprensibili''. E aggiunge: ''La cultura del sospetto va sostituita con quella della trasparenza. Solo cosi' sara' possibile attivare rapidamente le grandi opere infrastrutturali, volano essenziale della ripresa''.