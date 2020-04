PIL GERMANIA -6,3% NEL 2020

giovedì 30 aprile 2020BERLINO - Il governo tedesco prevede per quest'anno la ''peggiore recessione dai tempi del dopoguerra''. Come si afferma nelle previsioni presentate dal ministro dell'Economia, Peter Altmaier, la Germania per quest'anno dovra' fare i conti con una caduta del Pil pari al 6,3%. ''Abbiamo dinnanzi a noi grandi sfide'', ha detto Altmaier, ricordando che si tratta della prima recessione dopo dieci anni consecutivi di crescita. Si tratterebbe, aggiunge lo Spiegel, di un crollo dell'economia piu' grave di quello della crisi finanziaria globale di dieci anni fa. Stando alle previsioni dell'esecutivo di Angela Merkel, solo nel 2022 si tornera' ai livelli pre-coronavirus, mentre nel 2021 l'economia potrebbe tornare a crescere del 5,2% sull'onda di un processo di ripresa rispetto alla crisi di quest'anno. Attualmente, pero', ''il mercato del lavoro e' gravemente sotto pressione'' - come si legge nella previsione del governo - mentre l'occupazione segnera' un calo di circa 370 mila unita', colpendo in particolare il settore della ristorazione e alberghiero, il commercio e i servizi alle imprese. Tra marzo e aprile risulta cresciuto in dimensioni senza precedenti il lavoro a orario ridotto, il che pero' ha impedito, afferma l'esecutivo, il ricorso massiccio a licenziamenti. Nondimeno, il tasso di disoccupazione nella sua media annuale dovrebbe crescere quest'anno al 5,8%, mentre si stima che i consumi privati caleranno del 7,4%.