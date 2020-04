GERMANIA:300.000 DISOCCUPATI

giovedì 30 aprile 2020BERLINO - Più di 300mila persone in Germania hanno perso il lavoro nell'ultimo mese a causa dell'impatto economico della pandemia di coronavirus. Il governo, tuttavia, ha affermato che altri milioni rimangono occupati grazie al vasto uso nel paese della cassa integrazione. Il ministro del lavoro Hubertus Heil ha detto che il Paese deve affrontare una ''sfida storica''. Heil ha riferito che la disoccupazione è aumentata del 13% ad aprile, rispetto a marzo. Il tasso di disoccupazione è salito al 5,8% dal 5,1% dei mesi precedenti. Il governo prevede che il Pil scenderà del 6,3% quest'anno. Ma il ministro ha osservato che la Germania dovrebbe essere in grado di evitare la disoccupazione di massa vista in altri paesi, come gli Stati Uniti. Heil ha affermato che circa 10,1 milioni di persone hanno fatto domanda per il lavoro ridotto, il che consente alle aziende in difficoltà di ricevere fondi statali se trattengono i dipendenti piuttosto che non rinnovarli. Ristoranti, bar e hotel sono le attività più colpite dalla crisi.