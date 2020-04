GERMANIA: COVID IN OSPEDALI

giovedì 30 aprile 2020BERLINO - Il fattore di riproduzione del coronavirus in Germania ha attualmente un valore di 0,76. E' quanto dichiarato oggi da Lothar Wieler, direttore dell'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', durante una conferenza stampa che ha tenuto oggi a Berlino, Wieler ha lanciato un appello affinche' si continuino a rispettare le misure restrittive volte a contrastare il contagio. Inoltre, il direttore del Rki si e' espresso a favore dei test sull'infezione da Sars-Cov2 anche per i soggetti che non presentano sintomi ma che, per esempio, sono impiegate nelle strutture sanitarie. Secondo l'Rki, oggi in Germania i contagi ammontano a 159.119, con un aumento di 1.478 rispetto nelle ultime 24 ore. Nello stesso arco di tempo, le vittime sono salite a 6.288, con una crescita di 173. Le guarigioni hanno sperimentato un incremento a circa 123.500. Secondo Wieler, l'infezione si contrae piu' spesso negli ospedali e per tale motivo ''indossare le maschere di protezione e' tanto importante''.