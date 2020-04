13 REGIONI SCRIVONO A CONTE

giovedì 30 aprile 2020I presidenti di 13 REGIONI italiane, appartenenti politicamente allo schieramento di centrodestra, scrivono una lettera a Conte e Boccia e, per conoscenza, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ai presidenti di Camera e Senato. ''Proposte al Governo per la Fase 2: piu' competenze alle REGIONI'', si legge nel titolo. La lettera e' firmata dai governatori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e dal presidente della Provincia autonoma di Trento. ''Adesso inizia la fase 2- scrivono i governatori- e' una fase nuova, che si giustifica per una progressiva diminuzione dell'emergenza. Per questo motivo, e' essenziale che si ritorni progressivamente ad un piu' pieno rispetto dell'assetto costituzionale e del riparto di competenze tra lo Stato e le REGIONI, sempre in applicazione dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione''. ''È necessario giungere progressivamente ad una 'normalizzazione dell'emergenza', che consenta un ritorno agli equilibri democratici previsti dalla Costituzione. La nuova fase deve portare da un lato, a svolgere quanto prima le elezioni nelle Regioni a fine consiliatura e, dall'altro, a riconsegnare alle Regioni le competenze provvisoriamente avocate al livello centrale''. ''Pare assolutamente necessario adottare la necessaria flessibilita' capace di riconoscere alle regioni, laddove la situazione epidemiologica risulti migliorata e i modelli previsionali di contagio in sostenuta decrescita, la possibilita' di applicare nei loro territori egole meno stringenti di quelle previste a livello nazionale''