CROLLO PIL DELLA FRANCIA

giovedì 30 aprile 2020PARIGI - Mai così male, neppure quando terminò la Seconda Guerra Mondiale. Nel primo trimestre del 2020 il Pil in termini di volume ha subito un fortissimo calo: -5,8%, il più grande calo del record della serie, dal 1949. In particolare, è superiore a quello registrato nel primo trimestre 2009 (-1,6%) o nel secondo trimestre 1968 (-5,3%). L'evoluzione negativa del Pil nel primo trimestre del 2020 è legata principalmente alla chiusura delle attività ''non essenziali'' nell'ambito dell'attuazione del blocco a partire da metà marzo. I dayi sono stati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica Insee. Le spese per consumi delle famiglie sono diminuite (-6,1%), così come gli investimenti fissi lordi totali in modo più marcato (investimenti fissi lordi: -11,8%). Nel complesso, la domanda interna finale, escluse le variazioni delle scorte, ha registrato un netto calo: ha contribuito alla crescita del PIL con -6,6 punti percentuali. Anche le esportazioni sono diminuite in questo trimestre (-6,5%) e le importazioni (-5,9%), in modo meno pronunciato. Nel complesso, la bilancia commerciale con l'estero ha contribuito negativamente alla crescita del PIL: -0,2 punti, dopo i -0,1 punti del trimestre precedente. Le variazioni delle scorte hanno invece contribuito positivamente alla crescita del PIL (+0,9 punti).