FONTANA: APRA CHI IN REGOLA

giovedì 30 aprile 2020MILANO - ''Vogliamo regole precise e sicure che valgano per tutti. Dopodiche' apre chi e' in grado di garantire queste regole. E rimane chiuso chi ancora non e' in grado di adeguarsi''. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista alla Stampa di Torino ha sintetizzato cosi' la proposta per le riaperture e per la cosiddetta Fase 2 alla base della lettera inviata con gli altri colleghi del centrodestra al presidente Mattarella. I governatori suggeriscono ''di invertire il parametro fin qui seguito da Roma: non fare piu' riferimento ai codici 'Ateco' che fanno differenza tra le diverse categorie merceologiche ma investire sulla responsabilita' dei singoli''. ''In questo modo - chiosa Fontana - saremo piu' simili a Germania o Svizzera'', anche se - aggiunge - ''sia chiaro: noi cercheremo di dare a tutti la possibilita' di riaprire nel rispetto delle regole''. Nella lettera al capo dello Stato, Fontana e i governatori di centrodestra, nel fare riferimento alla Costituzione, lamentano che ''sono state tolte alle Regioni molte prerogative decisionali'' e precisano: ''Le abbiamo accettate per senso di responsabilita' ma ora che non siamo piu' nell'emergenza bisogna tornare al riparto delle competenze Stato e regioni'', sollecitano.