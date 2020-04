EUROZONA FUTURO NERISSIMO

mercoledì 29 aprile 2020BRUXELLES - In aprile l'indicatore del sentimento economico (ESI) dell'area euro e dell'Unione europea ha registrato il crollo mensile piu' importante della sua storia. E' quanto emerge dalla rilevazione pubblicata oggi dalla Commissione europea. Il sentimento economico nell'area euro ha perso 27,2 punti a quota 67,0, mentre quello nell'Ue ha subito un calo di 28,8 punti a quota 65,8. Su base mensile il calo e' il piu' forte mai registrato da quando l'ESI e' stato introdotto nel 1985 e ha superato il precedente record negativo di marzo. L'indicatore e' al di sotto della media di lungo periodo sia per l'area euro che per l'Ue ed e' molto vicino ai livelli piu' bassi registrati durante la grande recessione nel marzo 2009. Nell'area euro il crollo dell'ESI e' dovuto a una caduta straordinariamente forte della fiducia in tutti i settori e tra i consumatori. Il calo e' particolarmente marcato nei servizi (-32,7) e nel commercio al dettaglio (-19,7). Meno accentuata e' stata la perdita di fiducia nell'industria (-19,2), nelle costruzioni (-15,1) e tra i consumatori (-11,1). La fiducia nel settore dei servizi finanziari (non inclusa nell'ESI) ha subito un tracollo (-49,3 punti). Quanto alle grandi economie dell'area euro, il calo maggiore e' stato registrato in Olanda (-32,6), seguita da Spagna (-26,0), Germania (-19,9) e Francia (-16,3). Mancano i dati dell'Italia, perche' non e' stato possibile raccoglierli a causa delle misure di confinamento. Anche l'indicatore delle aspettative sull'occupazione (EEI) e' crollato al livello piu' basso di sempre, con un calo di 30,1 punti nell'area euro (a quota 63,7) e di 31,2 punti nell'UE (a quota 63,3).