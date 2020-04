PROTESTA NEGOZIANTI A MILANO

mercoledì 29 aprile 2020Anche a Milano ristoratori e gestori di locali, estetisti e parrucchieri, protestano contro la decisione del governo di mantenere la chiusura di queste attivita' commerciali anche nella fase 2 che partira' dal 4 maggio. Per loro si prospetta una riapertura il primo giugno. In segno di protesta una delegazione che rappresenta circa 2 mila commercianti consegnera' le chiavi di altrettanti locali e ristoranti al Comune di Milano alle 11:30. La delegazione, composta da tre persone per evitare assembramenti, ha raggiunto piazza della Scala sfilando simbolicamente per via Manzoni, zona commerciale del centro di Milano. ''Consegneremo 2 mila chiavi di ristoranti, negozi di estetica, parrucchieri, sale cinematografiche al Comune per protesta - ha spiegato il promotore della manifestazione e ristoratore, Alfredo Zini -. Non sappiamo se riusciremo a riaprire a giugno perche' non sono chiare nemmeno le regole, abbiamo subito cali di fatturato del 70% e dovremo investire per adeguare le nostre attivita' a nuove misure di sicurezza. Noi viviamo di convivialita' e al momento non sappiamo nemmeno se una famiglia di 4 persone puo' stare seduta insieme al tavolo di un bar o di un ristorante. Anche sui dispositivi di protezione non c'e' chiarezza''. A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la delegazione dei commercianti sara' ricevuta dall'assessore al Commercio, Cristina Tajani e dal capo di Gabinetto del sindaco, Mario Vanni.