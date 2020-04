RAGAZZI SONO VETTORI VIRUS

mercoledì 29 aprile 2020MILANO - ''E' evidente che la riapertura non puo' avvenire che in modo assolutamente graduale e adottando misure che riescano e ridurre o a governare la diffusione del virus. Dovremo per un po' di tempo abituarci a convivere con virus''. Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, collegato con Mattino 5. ''In Regione Lombardia - ha detto Gallera - stiamo costruendo un modello di sorveglianza sanitaria, rafforzamento del monitoraggio e della tele-assistenza, che ci consenta di individuare subito li' dove ci sono persone che possono avere il contagio, che hanno alcuni sintomi come alterazione dello stato febbrile, per prenderli e metterli subito in quarantena, tracciare i contatti diretti e quindi evitare che possa esserci la diffusione che ha portato alla bomba di febbraio''. E per ciò che riguarda l'istruzione, Gallera ha detto: ''Le scuole non si possono riaprire, ormai essendo a maggio è meglio che l'anno scolastico finisca con queste attività a distanza. Ora stiamo ragionando sulla sicurezza degli asili nido, dei centri estivi per piccoli gruppi di bambini perché quello è un elemento sociale fondamentale e stiamo interrogando gli esperti per capire come questo possa avvenire. I ragazzi sono dei vettori, non è che non si ammalano: la gestiscono in maniera molto leggera''.