SALVINI:RICOSTRUIRE L'ITALIA

mercoledì 29 aprile 2020La rivendicazione dei diritti fondamentali, assieme alla presentazione di un piano di ricostruzione nazionale offerto al governo. Sono i punti della strategia di Matteo Salvini, in vista della protesta programmata per il primo maggio. ''Saremo operativi, ma non in piazza'' spiega in un'intervista a La Stampa. ''Via la burocrazia, via il codice degli appalti, via le pendenze edilizie - aggiunge -. Dall'opposizione non possiamo imporci. Ma possiamo fare pressioni, per fermare la tirannia della Cgil'' e ''far valere la voce di chi non e' stato ascoltato. La nostra pazienza si e' esaurita''. Il leader della Lega assicura che nelle forme di protesta ci sara' rispetto delle norme e della prudenza. ''Ma daremo il via a un discorso che ha un filo conduttore molto preciso: la liberta'. Di culto, di studio, di impresa, di movimento''. Questo governo e' sbilanciato a sinistra e ha un problema di mentalita'. E ''la Cgil blocca tutto. Non ce l'ho con loro, ma con chi glielo lascia fare''. E sullo stop alle messe: ''i vescovi dicono quello che io sostengo in solitudine da tempo'' ma ''la priorità oggi è il lavoro''. Delle misure del governo ''al momento, a parte i seicento euro, qui non è arrivato niente. C'è gente che aspetta la cassa integrazione da due mesi. In compenso e' arrivata la scarcerazione per i camorristi e i mafiosi salvati dal coronavirus''. Salvini teme ''enormi problemi sociali'' perchè ''conosco i problemi reali delle persone''. Venendo al sostegno europeo ''ricorrere al Mes servirebbe solo a dire ai mercati che siamo in difficoltà. La mia idea è che la Bce dovrebbe stampare moneta. E acquistare titoli illimitatamente''. Un paese distrutto ''non rende i prestiti. Un paese in piedi sì''.