MELONI SOTTO PALAZZO CHIGI

martedì 28 aprile 2020ROMA - ''Siamo davanti Palazzo Chigi per gli italiani che vogliono risposte dalla politica. Siamo in silenzio, per noi e' il silenzio degli innocenti, le centinaia di persone che vivevano del loro lavoro e che hanno avuto le loro imprese chiuse per decreto. Vogliamo dare loro voce e dire che non siamo d'accordo su come si sta gestendo la fase 2, la cosiddetta ripartenza che ripartenza non e'. Il governo si assuma le sue responsabilita'. Noi abbiamo fatto una proposta alternativa, il punto e' che non c'e' un luogo per discuterla. Il Parlamento non decide niente, ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanza e decidono del futuro di milioni di persone. Noi la fase 2 la vogliamo discutere in Parlamento. Non resteremo a guardare''. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in diretta Facebook di fronte a Palazzo Chigi.