BONACCINI ATTACCA CONTE

martedì 28 aprile 2020BOLOGNA - Per quanto riguarda la riapertura delle scuole ''servono certezze. E se servono lavori lo si dica adesso. Non ad agosto''. Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rivolto al governo Conte, che stamani ha aperto la seduta odierna dell'Assemblea legislativa con un'informativa sull'emergenza Covid-19. L'appunto, in particolare, Bonaccini lo rivolge al Governo. Proprio stamani, infatti, il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e il ministro alla Famiglia, Elena Bonetti, hanno convocato le Regioni e gli Enti locali per parlare della ripartenza degli istituti scolastici. L'Emilia-Romagna, sul tema, preme per accelerare i tempi, evidenziando i problemi legati alla didattica a distanza, con ''troppe classi ancora non connesse e troppi bambini tagliati fuori''. ''C'è bisogno di certezze - incalza il governatore - anche perché se ripartono le imprese devono ripartire anche i servizi''. Tra i quali, cita Bonaccini, i centri estivi, che per il governatore ''vanno potenziati'' perché ci sono genitori che ''stanno consumando le ferie in questo periodo e quest'estate dovranno lavorare''. Sul tema, annuncia Bonaccini, ''ieri ho parlato anche col cardinale Zuppi'', allo scopo di coinvolgere anche le parrocchie.