CONGIUNTI SI' FIDANZATE NO?

lunedì 27 aprile 2020''Non si comprende quale sia la ragione per la quale il decreto del premier non consideri necessari gli spostamenti per incontrare il proprio fidanzato, o la propria fidanzata. A meno che non si debbano ricomprendere anch'essi nella nozione di 'congiunti'''. Vanno dritti al punto, i deputati della Lega Paolo Tiramani e Alessandro Giglio Vigna, firmatari di un'interrogazione nella quale sui chiede al presidente del Consiglio ''ci faccia capire la ratio secondo la quale e' possibile, giustamente, far visita ai parenti all'interno della propria regione ma non alla propria fidanzata o fidanzato, se abitano al di fuori del Comune di residenza''. ''Ci auguriamo - riprendono - sia stata l'ennesima svista del premier e del suo pagatissimo staff, altrimenti solo una mente disturbata - sono sempre le parole dei parlamentari della Lega - sarebbe in grado di partorire una perla di queste dimensioni''. ''Abbiamo presentato un'interrogazione al Dpcm, annunciato grossolanamente ieri sera da Conte, per comprendere quale sia l'interpretazione corretta del termine 'congiunti' secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri perche', francamente, sfugge a tutti gli italiani''.