TURISMO VALE(VA) 13% DEL PIL

lunedì 27 aprile 2020''Il turismo in Italia vale ufficialmente il 13% del Pil nazionale ma questo un dato ribassato perche' va aggiunto un indotto importante di bar, ristorazione, souvenir, enogastronomia o trasporti via aerea, via nave, via treni ecc ecc. Il turismo riguarda balneari, albergatori, ristoratori, commercianti, taxisti, compagnie aeree, di navigazione e tanto altro ancora. Il turismo e' il nostro oro, il nostro petrolio, eppure questo Governo ha scelto di non dotarsi di un ministro per il turismo, dando la delega secondaria al ministro della Cultura. Eppure il Governo ha un ministro per il Mezzogiorno (che non si occupa di turismo) o altri ministri di cui facciamo fatica a comprendere l'utilita'. Il turismo e' il settore piu' colpito da questa crisi, nel presente e naturalmente nel futuro prossimo, nei mesi a venire. Possibile che il premier Conte non si renda conto della necessita' di avere un ministro ad hoc che si occupi solo di turismo? Che e' materia ben diversa dalla Cultura, perche' musei, siti archeologici teatri e via dicendo non sono quasi mai nelle localita' balneari, collinari o montane. Il turismo dovrebbe essere una delle priorita' assolute e invece viene in fondo a tutto. Ma come si fa a essere cosi' miopi politicamente e strategicamente?''. Lo dichiara il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.