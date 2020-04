CRACCO: DISTANZA? TAMPONI!

lunedì 27 aprile 2020La ristorazione ripartirà, ''con grande difficoltà''. Lo dice lo chef Carlo Cracco, intervistato da, La Repubblica, a proposito della data stabilita dal Governo, ( primo giugno) per far ripartire la ristorazione. ''In tanti - osserva - dopo due mesi di stop assoluto e soprattutto dopo altri due mesi futuri di poco lavoro dovranno chiudere''. '' Si salverà - afferma - chi è nei piccoli borghi, che ha avuto minori problemi sanitari e ha costi minori di gestione. E chi ha attività familiari''. E sulla sicurezza dice: ''Ma quale distanza, voi pensate che si risolva tutto così? Bisogna prima fare i tamponi ai dipendenti dei ristoranti. Perché io devo assicurare a chi viene da me la massima sicurezza sanitaria, così come gliela assicuro sul cibo. Stiamo parlando di trasparenza, di salute. C'è gente che ha perso i propri cari, chi sta soffrendo per amici in difficoltà. E la risposta per ripartire è la distanza?''.