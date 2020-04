GERMANIA: RIPRESA NEL 2022

lunedì 27 aprile 2020BERLINO - Nel 2020, il governo di Berlino prevede il piu' grave crollo del Pil della Repubblica federale tedesca nel 1949, pari al -6,3 per cento su base annua. E' quanto afferma il quotidiano ''Sueddeutsche Zeitung'', anticipando il contenuto delle previsioni economiche di primavera che il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco pubblichera' il 29 aprile prossimo. La Germania dovrebbe riprendersi nel 2021, ma ''le perdite subite quest'anno non potranno essere completamente compensate''. La netta contrazione del Pil e' ''il risultato diretto'' delle misure restrittive attuate dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. I provvedimenti hanno innescato ''un crollo dell'offerta e della domanda su vasta scala''. Secondo il governo federale, il Pil della Germania non tornera' ai livelli del 2019, quando ha registrato una crescita dello 0,5 per cento su base annua, prima del 2022. Intanto, in base alla previsioni del ministero dell'Economia e dell'Energia, ''il punto piu' basso della crisi e' stato raggiunto''. Gli esperti stimano, infatti, che la crescita della Germania ''si stabilizzera' a un livello basso a maggio e aumentera' in maniera significativa nella seconda meta' dell'anno''. A ogni modo, tutto dipendera' dal contenimento del contagio e dall'ulteriore allentamento delle restrizioni, su cui il governo federale e gli esecutivi dei Laender decideranno il 6 maggio. Il presupposto e' che il primo allentamento, entrato in vigore il 20 aprile scorso, non provochi una nuova ondata di contagi.