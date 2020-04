M5S MILANO: 4 SE NE VANNO

lunedì 27 aprile 2020''Non possiamo piu' accettare di stare con quelli che, invece di cambiare l'Italia, non hanno cambiato nulla, diventando la stampella parlamentare delle vecchie forze politiche e rinnegando le ragioni per le quali erano stati eletti''. Lo hanno dichiarato i quattro consiglieri milanesi, uno comunale e tre di Municipio, nella lettera in cui spiegano le motivazioni per cui hanno deciso di lasciare il Movimento 5 stelle. Si tratta di Simone Sollazzo (Ex Portavoce M5S Consiglio Comunale di Milano), Giuseppe Ventura (Ex Portavoce M5S Consiglio di Municipio 1 , Milano), Cristina Russo (Ex Portavoce M5S Consiglio di Municipio 6 , Milano), Marco Cardillo (Ex Portavoce M5S , Consiglio comunale di Cornaredo - Mi). Il Movimento 5 stelle ''e' diventato il luogo dove le scelte sono elaborate da ignoti e calate dall'alto per essere solo ratificate e si deve solo lavorare e tacere. Pensiero ratificato attraverso il metodo Rousseau, attuato in stile di orwelliana memoria, dove il trattamento dei dati degli iscritti ha sollevato dubbi e contestazioni anche in sede istituzionale da parte del Garante, - hanno concluso - dove i processi decisionali sono divenuti di fatto inaccessibili a coloro posti fuori da vari cerchi magici venutisi a creare in questi anni. E' la grande truffa della Democrazia Diretta''.