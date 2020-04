TOTI: LIGURIA RIPARTE LUNEDI

sabato 25 aprile 2020GENOVA - Da lunedi' in Liguria ''partiranno alcune misure attente e scrupolose per dare un po' di fiato alla nostra economia e anche alla nostra vita''. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, in merito all'ordinanza con cui allentera' in regione gia' dal 27 alcune delle limitazioni legate all'emergenza covid. Si tratta, ha spiegato, di ''uscire a fare qualche passo, qualche sport, che vuol dire anche aiutare la salute, minacciata dalla troppa immobilita''', oppure consentire ai ristoranti di offrire take away: ''vuol dire dare ai ristoranti un piccolo passo al ritorno alla normalita'. il cammino sara' lungo, ma e' bene partire''. Per il futuro si trattera' di ''tenere prudentemente d'occhio la curva dei contagi, uno dei valori alla base della ripartenza'', ha spiegato Toti. Servira' ''non smontare il gigantesco apparato sanitario che abbiamo messo in campo e che restera' a presidio della tutela di tutti'' e poi ''una fortissima educazione dei cittadini e dei lavoratori all'uso dei dispositivi di protezione e anche ai comportamenti. Dobbiamo pensare che continueremo a convivere con il virus per ancora molto tempo''.