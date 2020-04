DELUSIONE BORSE SU UE

venerdì 24 aprile 2020La delusione per il Consiglio Ue, incapace di arrivare a scelte compiute sul recovery fund, ha pesato sull'allargamento dello spread Btp-Bund. In attesa del giudizio di S&P sull'Italia, un po' di sollievo sui Btp arriva dalle attese del mercato per un ampliamento del Qe pandemico. Secondo quanto riferito da alcuni trader, oggi comunque l'Eurotower non sarebbe intervenuta in soccorso dei Btp, con acquisti sul mercato, segno che le vendite sui nostri titoli di Stato non sono state giudicate troppo drammatiche. La maggioranza degli economisti sondati da Bloomberg si aspetta un'espansione del Pepp entro settembre e un quarto scommette su novita' gia' nella prossima riunione del 30 aprile. ''La Bce si trovera' probabilmente costretta presto ad annunciare un ulteriore aumento del Quantitative Easing. Proprio come e' successo durante la crisi del debito nel 2010, l'Ue trova difficolta' a trovare un accordo e tocchera' quindi alla Bce l'onere di salvare l'Europa, di nuovo'', commenta Hendrik Tuch, capo del reddito fisso di Aegon Asset Management. L'assenza di un accordo sul recovery fund ''ha portato stamattina ad un maggiore allargamento degli spread dei Btp. La mancanza di urgenza sul recovery fund, con proposte da presentare nelle prossime 3-4 settimane, non e' cio' a cui si vuole assistere durante una crisi. La mancanza di dettagli sulle dimensioni o sulla struttura del fondo suggerisce inoltre una continua divisione all'interno dell'Eurogruppo'' ''Questo accordo non sara' accolto con grande entusiasmo, ne' dai paesi maggiormente colpiti dalla crisi, ne' dai mercati finanziari'', ha sottolineato Tuch, evidenziando come sul recovery fund ''non sono stati forniti dettagli''.