FALSE MASCHERINE IN FARMACIA

venerdì 24 aprile 2020I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno sequestrato oltre 240.000 mascherine nel corso dei servizi di controllo sull'osservanza delle misure di contenimento dell'emergenza coronavirus. Nello specifico, le Fiamme Gialle del Nucleo operativo Metropolitano di Milano, hanno individuato e sequestrato in 12 farmacie cittadine, facenti parte di una stessa società cooperativa, oltre 30.000 mascherine vendute come dispositivi medici (mascherine chirurgiche) o dispositivi di protezione individuale, in assenza delle previste certificazioni. I militari sono risaliti alla catena di distribuzione delle mascherine, individuandone il fornitore in una società di Milano, operante nel settore della grande distribuzione farmaceutica, che le aveva importate dalla Cina e messe in vendita senza aver prima provveduto agli adempimenti finalizzati a garantire la sicurezza e l'adeguatezza dei dispositivi. Nel magazzino della società, in provincia di Milano, sono state individuate e sequestrate quasi 210.000 ulteriori mascherine, di cui circa 75.000 commercializzate come chirurgiche e oltre 134.000 come dispositivi di protezione individuale. Il responsabile della cooperativa di farmacie nonché il rappresentante legale della società fornitrice ed importatrice, sono stati segnalati alla procura di Milano.