SANITA' REAGITO VELOCEMENTE

giovedì 23 aprile 2020Il sistema sanitario italiano, pur in mancanza delle risorse e della capacita' produttiva necessarie per fronteggiare un'epidemia su larga scala come quella del Covid-19, ha reagito velocemente, anche se in misura differenziata tra le varie regioni. Questo quanto si legge in una pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d'Italia sui progressi conseguiti nel quadro dell'espansione della capacita' produttiva del sistema sanitario nazionale durante l'emergenza. Nel periodo tra il primo marzo e il 14 aprile 2020, i 5.300 posti letto nelle terapie intensive italiane hanno subito un aumento di 3.360 unita', pari al 65 per cento (+110% in Lombardia -ndr): con l'incremento programmato di ulteriori 2.400 letti la capacita' complessiva dovrebbe piu' che raddoppiare. Nel rapporto viene poi spiegato che il processo avra' caratteristiche diverse a seconda della regione, alla luce delle dotazioni iniziali di posti letto e dell'impatto dell'epidemia sui territori. Per quanto riguarda il personale sanitario, i contrattI a tempo indeterminato erano circa 572 mila prima dell'emergenza: tra questi, 115.500 medici e 344.100 infermieri. ''In Italia l'incidenza del personale medico era di circa 95 addetti ogni diecimila abitanti con forti differenze tra le regioni'', si legge nel documento. A seguito della crisi il governo ha disposto risorse per 20 mila nuove assunzioni, prevalentemente a tempo determinato, cosi' suddivise: 4.300 medici (principalmente anestesisti) e 9.700 infermieri.La crescita e' stata significativa, pari al 3,5 per cento della forza lavoro sanitaria, soprattutto se confrontata con la riduzione superiore a due punti percentuali nell'ultimo quinquennio.