SCOPERTO ACCESSO UMANO COVID

giovedì 23 aprile 2020Scoperte le cellule che in polmoni, passaggi nasali e intestino fanno da apripista al processo infettivo da parte del nuovo coronavirus: si tratta di un sottogruppo di cellule nei tre organi che condividono la caratteristica di presentare entrambe le proteine a cui il virus si attacca, 'TMPRSS2' e il recettore per l'enzima ACE-2, indispensabili per dar luogo all'infezione. La scoperta si deve a un team multicentrico del Massachusetts Institute of Technology e di altre prestigiose istituzioni scientifiche a Boston, ed e' stata resa nota sulla rivista Cell. Gli esperti si sono serviti di un vasto repertorio di tipi cellulari umani e li hanno analizzati uno a uno alla ricerca di cellule che esprimessero contemporaneamente entrambe le proteine 'TMPRSS2' e il recettore per l'enzima ACE-2. Cosi' facendo hanno individuato rispettivamente nei passaggi nasali, nei polmoni e nell'intestino le cellule 'a calice' che producono muco, i pneumociti di classe 2 che servono al funzionamento degli alveoli polmonari, gli enterociti assorbenti che servono ad assorbire i nutrienti dopo la digestione. Lo studio di queste cellule consentira' di capire come bloccare l'ingresso del virus, concludono i ricercatori.