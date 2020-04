VENETO: PERSI 50.000 POSTI

giovedì 23 aprile 2020VENEZIA - Continua il monitoraggio di Veneto Lavoro sugli effetti causati dall'emergenza Covid-19 sull'occupazione dipendente nella regione. A quasi due mesi dal 23 febbraio, con l'introduzione delle prime misure restrittive da parte del governo, la perdita dei posti di lavoro dipendente in regione e' salita a circa 50 mila, tra mancate assunzioni e diminuzione effettiva delle posizioni lavorative, pari a circa il 3% dell'occupazione dipendente complessiva. Una media di 6 mila posti di lavoro persi ogni settimana. Il calo e' completamente imputabile al crollo delle assunzioni (-60% rispetto all'anno precedente) che ha coinvolto tutte le tipologie contrattuali: la differenza con il saldo del corrispondente periodo 2019 e' pari a meno 7.000 per i contratti a tempo indeterminato, meno 4.400 per l'apprendistato, meno 39.500 per i contratti a termine. Gli stessi effetti si riscontrano in altre tipologie contrattuali, quali il lavoro intermittente (meno 9.600 posizioni lavorative), i tirocini (meno 4.700) e le collaborazioni (meno 650). Anche i primi dati sul lavoro somministrato, relativi al mese di marzo, sembrano prefigurare un drastico calo delle assunzioni. Si conferma invece la dinamica positiva del lavoro domestico (+1.800), per il quale si puo' ipotizzare che la necessita' di documentare e giustificare gli spostamenti, cosi' come la possibilita' di accedere al voucher alternativo al congedo parentale, abbiano portato all'emersione di rapporti di lavoro finora svolti in modo irregolare.