37 MLD DA UE SONO ELEMOSINA

giovedì 23 aprile 2020''Trentasette miliardi, al di la' di tutto, sono un'elemosina, figurarsi poi se dovessimo restituirli piu' o meno a breve. Per non morire ne servono almeno 400-500 di miliardi. I danni all'economia saranno clamorosi. E noi dobbiamo andare in Europa a battere i pugni, a dire che senza Italia l'Europa non esiste, che nessuno puo' permettersi di mancare di rispetto al Paese piu' straordinario del mondo quanto a storia, cultura, arte e bellezza, che il metro di giudizio non possono essere solo i numeri e i bilanci''. E' la protesta di Arrigo Cipriani, patron dell'Harry's Bar di Venezia, locale storico che nel 2021 compirebbe novanta anni di storia, affidata a una intervista al Gazzettino. Cipriani lamenta che l'Harry's Bar non riaprira', ''non finche' ci saranno le restrizioni. Un locale come il nostro non puo' riaprire con pochi tavoli, sarebbe un danno ancora maggiore, tanto vale restare chiusi''. Cipriani ricorda che sarebbe peraltro un fatto mai accaduto: ''Non in tempo di pace. Fu la guerra a fermarci, alla fine del 1943, per oltre un anno. I fascisti ci costrinsero persino a cambiare il nome in Arrigo Bar, odiavano i termini stranieri. Certo, oggi se mi metto a fare i conti dico che siamo ad un passo dalla fine, ma poi penso che siamo l'Harry's Bar e torna la speranza''.