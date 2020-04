GALLERA: TENUTI ALL'OSCURO

giovedì 23 aprile 2020Nessuno ha mai detto a Regione Lombardia di prendere provvedimenti particolari fino all'inizio della pandemia. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando a ''Mattino 5'' la notizia su cui sta indagando il Copasir dell''esistenza di un piano segreto anti pandemia che prevedeva 800-900mila morti. ''Ne' a me ne' ai miei dirigenti e' stato mai detto che dovevamo prendere provvedimenti'' in vista di una simile possibilita', ha proseguito Gallera, ''mi sembra una cosa strabiliante non voglio credere che qualcuno sapesse e non ha fatto nulla: se cosi' fosse sarebbe gravissimo anche perche' il 15 febbraio il ministro degli esteri Di Maio ha imbarcato tonnellate di dpi per la Cina e noi il 22 ci siamo trovati senza protezioni e mascherine. spero nessuno fosse consapevole altrimenti sarebbe ancora piu' grave''. ''Noi - ha rimarcato Gallera - abbiamo sempre seguito in maniera tempestiva le indicazioni che ci sono state mandate e che dicevano di fare il tampone solo a chi aveva una sindrome da infezione respiratoria e arrivava dalla Cina o aveva avuto contatti con qualcuno che veniva da Wuhan''. Intervenendo sul tema della carenza di mascherine Gallera ha spiegato che ''ci e' stato chiesto quante erano le nostre scorte e noi abbiamo risposto che eravamo capienti per la gestione ordinaria, ma non ci e' stato detto che dovevamo incrementare. Anche perche', per rispettare le regole, avremmo dovuto fare bandi che di gara che sarebbero durati mesi: solo il commissario Borrelli aveva il potere di fare acquisti diretti. Noi siamo stati autorizzati ad acquistare mascherine rivolgendoci direttamente alle aziende, a fine febbraio, a epidemia già scoppiata''.