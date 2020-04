GALLERA:RIFAREI DELIBERA RSA

giovedì 23 aprile 2020MILANO - La delibera della regione Lombardia per destinare i pazienti Covid nelle Rsa ''la rifarei per il bene dei miei concittadini, ma - rispetto alle polemiche sorte dopo - forse sarebbe stato meglio lasciare che 150 persone non trovassero posto in ospedale visto che purtroppo i decessi sul territorio sono stati tanti e io oggi sarei meno sotto le polemiche''. Lo ha affermato, alla trasmissione ''Aria pulita' su 7 Gold, l'assessore Giulio Gallera, che poi ha aggiunto: ''siccome sono un amministratore per il quale l'unico obiettivo e' salvare le persone, io quella delibera la rifarei''. Gallera ha ricordato di ''aver chiesto alle Rsa di accogliere pazienti con la garanzia che non ci fossero le condizioni di contagio e di ospitare le persone che dovevamo togliere dagli ospedali dove non c'erano piu' posti letto e barelle, e ricoverare quelle persone che a domicilio non riuscivano a respirare. Sono stati messi in padiglioni e palazzine separate, con il requisito di avere personale dedicato a loro'', ha concluso Gallera ricordando che la delibera in questione della Regione e' stato presa come modello anche in altre zone d'Italia, a partire dal Lazio.