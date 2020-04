DURA RECESSIONE IN GERMANIA

giovedì 23 aprile 2020BERLINO - La pandemia di coronavirus e le misure introdotte per contenere il virus hanno colpito duramente il sentimento dei consumatori in Germania in aprile. Le aspettative di reddito e la propensione all'acquisto sono in caduta libera, mentre le aspettative economiche hanno subito perdite seppur moderate. Di conseguenza, GfK ha previsto un minimo storico di -23,4 punti per maggio 2020, 25,7 punti in meno rispetto ad aprile di quest'anno (rivisto a 2,3 punti). Questi i risultati dello studio GfK sul clima dei consumatori in Germania per aprile 2020. I dati sono stati raccolti durante le prime due settimane di aprile. In quel periodo, i consumatori sentivano il pieno impatto delle misure di contenimento come la chiusura di scuole e aziende, le chiusure di produzione e le restrizioni all'uscita per la prima volta. Il clima dei consumatori è attualmente in caduta libera. Un valore di -23,4 punti è senza precedenti nella storia del clima dei consumatori fino ad oggi. ''Dato che l'economia è in gran parte congelata, questo tuffo in picchiata senza precedenti non sorprende affatto. I rivenditori, i produttori e i fornitori di servizi devono prepararsi a una dura recessione nell'immediato futuro'', spiega Rolf Buerkl, GfK Consumer Expert. ''Poiché sembra ormai evidente che l'allentamento delle misure di contenimento di Covid-19 sarà molto lento per adottare un approccio prudente, il clima dei consumatori può aspettarsi di dover affrontare tempi duri anche nei prossimi mesi''.