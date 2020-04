NICOTINA PROTEGGE DA COVID

giovedì 23 aprile 2020La nicotina potrebbe avere un effetto protettivo dall'infezione di nuovo coronavirus: questa l'ipotesi alla base di studi preventivi e terapeutici che saranno presto lanciati dall'ospedale parigino di La Pitie' Salpetrie're e che stravolge le convinzioni scientifiche sostenute dalla maggior parte dei virologi secondo cui fumo e obesita' sono i fattori che aumentano la letalita' del Covid-19. Lo riferisce l'agenzia France Presse precisando che i test saranno effettuati con cerotti alla nicotina. Ad aver spinto gli studiosi ad approfondire l'ipotesi, il fatto che tra i pazienti ricoverati per Covid-19 in vari ospedali nel mondo ci fosse un numero ridotto di fumatori abitudinari. Prime ricerche gia' svolte, non ultima quella realizzata in Francia su 350 pazienti ricoverati e 150 che hanno consultato il proprio medico, tutti positivi al Covid-19, ''solo il 5% erano dei fumatori'' ha detto all'Afp Zahir Amoura, professore di medicina interna e autore della ricerca in questione.Numeri alla mano, ''tra i fumatori ci sarebbe 80% di pazienti Covid-19 in meno rispetto al resto della popolazione generale dello stesso sesso e della stessa eta''' ha sottolineato Amoura, neurobiologo di fama mondiale, esperto dei recettori della nicotina, la cui ultima ricerca e' stata pubblica sui Comptes Rendus de Biologie dell'Accademia delle Scienze, di cui fa parte. ''L'ipotesi e' che fissandosi sul recettore cellulare utilizzato anche dal coronavirus, la nicotina gli impedisca o lo trattenga dal fissarsi, bloccando cosi' la sua penetrazione nelle cellule e il suo propagarsi in tutto l'organismo'' secondo Jean-Pierre Changeux, membro dell'Istituto Pasteur e del Colle'ge de France.