PD LOMBARDIA PARLA A VANVERA

mercoledì 22 aprile 2020MILANO - ''Come il Pd dovrebbe sapere, i fondi messi a disposizione dalla Lombardia saranno erogati gia' a ottobre per nuovi progetti e sono molto piu' consistenti di quelli previsti dal governo nazionale. Per avere conferma, i consiglieri del Pd chiedano ad Anci Lombardia, il cui presidente (eletto col centrosinistra) ha ringraziato la Regione. Cosi' il gruppo della Lega in Consiglio Regionale, risponde in una nota alle accuse di ''propaganda'' del Pd. ''L'unica propaganda - replica la Lega - e' quella del Partito democratico, che infanga la Lombardia dipingendola come il lazzaretto d'Italia. Pensino al piano segreto sulla pandemia che il governo ha tenuto segreto''. Sulle polemiche interviene anche il capogruppo di Forza Italia in Regione, Gianluca Comazzi: ''Mentre il sindaco Sala - dichiara - propone di regolarizzare 600mila clandestini e il Pd locale chiede di far partecipare i partigiani alla cerimonia del 25 aprile - esponendo gli anziani a un rischio inutile, in barba alla circolare emanata dal 'loro' Governo -Regione Lombardia ha predisposto un piano di aiuti senza precedenti da oltre 3 miliardi, per far ripartire l'economia lombarda. Agli slogan ideologici e al livore politico noi contrapponiamo fatti concreti''.