COVID: CONTE DICA LA VERITA!

mercoledì 22 aprile 2020''Fuori la verità. Il presidente Conte spieghi agli italiani perché ha tenuto segreto il piano emergenziale per contrastare il Covid-19''. Lo chiedono Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e il deputato Guido Guidesi. ''Le parole del direttore generale del ministero della Salute -aggiungono- rivelano uno scenario gravissimo. L'Italia intera, le Regioni, gli operatori sanitari, tutti i cittadini hanno il diritto di sapere perché sono stati tenuti all'oscuro degli scenari preoccupanti elaborati dal ministero della Salute già a gennaio. Così facendo sono stati causati gravi ritardi -fatali per la vita di decine di migliaia di persone- nell'acquisizione di mascherine, dispositivi di protezione individuale e respiratori indispensabili per la gestione della pandemia, oltre che nell'incremento dei posti di terapia intensiva. Abbiamo presentato un'interrogazione al capo di questo governo e al ministro Speranza. Occorre fare chiarezza e subito''.