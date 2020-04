DOCUMENTO SEGRETO GOVERNO

mercoledì 22 aprile 2020''Solo ieri sera, in una trasmissione televisiva, il ministro ha confermato la esistenza di un documento 'segreto' relativo alla emergenza e in merito ha poi emesso una nota ufficiale. Pensare che gli italiani non debbano essere messi a conoscenza della gravità della situazione e che la stessa possa essere addirittura nascosta al Parlamento è sintomo di una cultura manipolatrice, non trasparente. Tutti i giorni ringraziamo la stampa, i media in genere perché garantiscono la corretta informazione in uno dei momenti più difficili per l'Italia. Ringraziamo i giornalisti perchè ci sono e assicurano il pluralismo. E' quindi una contraddizione in termini occultare studi e documenti di questa natura. O, peggio, è un consapevole raggiro dell'articolo 21 della Costituzione''. Lo dichiara Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia. ''Giustamente oggi il Copasir - aggiunge - ha richiesto sia il documento che specifiche audizioni sul tema. Questo Governo ha fatto della trasparenza la bandiera. In realtà abbiamo avuto una serie di dirette via social notturne, aggiornamenti quotidiani relativi ai dati che poi, necessariamente, dovevano essere 'interpretati'. Posto quindi che trasparenza non c'è, ma c'è una illusione ottica di trasparenza, ribadisco che il Parlamento e il popolo italiano hanno tutto il diritto di ricevere informazioni: pensare che la divulgazione della curva dei contagi possa essere tenuta nascosta, lasciando di fatto senza istruzioni le strutture sanitarie e i medici di famiglia non appartiene alla cultura delle democrazie liberali'', conclude Modena.