LOMBARDIA: 28,5 MLN A COMUNI

mercoledì 22 aprile 2020Ammonta complessivamente a circa 28,5 milioni di euro il Piano di interventi predisposto dalla Regione Lombardia, in base alle segnalazioni giunte da Comuni ed enti locali, e approvato dal Dipartimento della protezione civile per complessivi 131 interventi nei comuni colpiti dagli eccezionali avvenimenti atmosferici avvenuti tra il 29 e il 30 ottobre del 2018 (la cosiddetta tempesta Vaia). Le opere finanziate riguardano 84 Comuni tra le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese. Il finanziamento rientra in un Piano triennale 2019-2021 stilato ad hoc per la Vaia, di cui questa è la seconda tranche. Nel 2019 erano stati infatti finanziati interventi per un totale di 36 milioni di euro. ''Abbiamo immediatamente attivato gli Enti attuatori degli interventi (Comuni, Comunità montane, Province e Consorzi di Bonifica) - ha spiegato l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - affinchè possano avviare le attività di realizzazione dei nuovi interventi o di rendicontazione e recupero del finanziamento per quelli già realizzati a proprie spese. Il tutto in attesa di approvare altri interventi, che mancavano di documentazione essenziale, per ulteriori 3 milioni di euro''. Si tratta di finanziamenti in investimento per complessivi 81 interventi di riduzione del rischio (in 57 Comuni per circa 28 milioni di euro) e complessivi 50 interventi per lavori di somma urgenza in 27 Comuni per più di 700mila euro. ''Nonostante l'emergenza che stiamo vivendo da ormai due mesi - ha aggiunto - Regione Lombardia non si dimentica dei danni inflitti alla popolazione di territori già martoriati negli anni passati da eventi calamitosi straordinari''.