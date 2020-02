Il coronavirus schianterà l'economia

lunedì 17 febbraio 2020

Se e dico se, non accadrà un'apocalisse planetaria col coronavirus, come minimo avverrà un terremoto economico globale e per l'Italia uno schianto per riprendersi dal quale serviranno anni. Il turismo, innanzitutto: i cinesi che arrivavano in Italia per vacanze spesso facendovi tappa nei tour dell'Europa, nel 2020 non arriveranno più. A cascata, questo blocco produrrà un contraccolpo micidiale in settori nevralgici dell'economia italiana, primo dei quali la moda e ovviamente l'intera rete nazionale alberghiera. Equivalente disastro avverrà nel 2020 nell'export italiano verso la Cina. Moda e prodotti alimentari italiani saranno falcidiati. La Cina si sta fermando. Questa è la verità. Sono arrivati al punto di chiudere le scuole costringendo tutti gli studenti, dalle elementari all'università, a seguire le lezioni da casa via internet. Migliaia di fabbriche cinesi non hanno riaperto i battenti. La Cina produce semilavorati e componentistica per mezzo mondo, e molte sono le aziende italiane che presto esauriranno le scorte, fermando a loro volta la produzione. E' uno degli effetti perversi della globalizzazione. Il blocco della Cina cambierà il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario del pianeta. Altro che "vaccino". Mi auguro, prego, perchè venga scoperto e realizzato e quindi prodotto su scala mondiale - ne serviranno almeno quattro miliardi di dosi - un medicamento che prevenga questa infezione. Nella migliore delle ipotesi, per ottenere tale risultato serviranno due anni. Avete una vaga idea che significa bloccare o ridurre drasticamente la produzione in Cina per due anni? Significa, cari voi, che la metà anzi i due terzi di tutto ciò che viene venduto in Italia e in tutto l'Occidente non ci sarà più. Avete presente le batterie per le automobili? Al 90% prodotte in Cina. Avete presente i bottoni, le cerniere, i tessuti, gli arredi di ogni tipo che trovate oggi in italia a prezzi fantastici? Tutti fabbricati in Cina. Potrei andare avanti a descrivere le produzioni cinesi, ma servirebbero solo per elencarle un centinaio di pagine. Guardatevi attorno, a casa vostra. Aprite il frigorifero. Quasi nulla di quello che c'è dentro - se si ferma la Cina - lo potrete ricomprare tra un paio di mesi. Le pellicole di confezionamento per alimenti dove credete le producano? In Veneto? Sbagliato: in Cina e Sud est Asiatico. Due anni di blocco o riduzione verticale dell'export cinese sono un'eternità nell'economia globalizzata. E se per Stati Uniti saranno comunque problemi sostituire i prodotti cinesi con equivalenti americani - di molti mancano le fabbriche per farlo - per l'Europa sarà semplicemente pazzesco. In tutto ciò, solo la Bundesbank lancia l'allarme recessione per colpa del coronavirus. E lo fa oggi, la data di queto mio scritto. In Italia? Silenzio tombale. A livello Ue? Commenti zero, se non per dire che "è troppo presto per trarre conclusioni sugli effetti dell'epidemia di coronavirus sull'economia dell'Europa". Lo ha detto la Leyen, e poi s'è chiusa nel mutismo. No, non pensiate che sia un allarmista. Non lo sono tanto quanto non lo è il messaggio dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell'Università di Pisa, che oggi ha dichiarato: ''Ipotizziamo di avere un tasso d'attacco del 5%, bassissimo rispetto alle varie stime circolanti, in una città - italiana - di 100.000 abitanti. Nel giro di poche settimane si avrebbero 5.000 casi. Ipotizziamo che il 10% sia grave e richieda supporto respiratorio specifico, anche questa una percentuale votata all'ottimismo, avremmo 500 persone che hanno bisogno di un letto in isolamento e di questi una buona quota di un posto in terapia intensiva. Un nostro ospedale di provincia è preparato a questo? Abbiamo strutture e personale sufficiente in grado di gestire pazienti in isolamento respiratorio? Ecco cosa si intende per preparazione. La preparazione serve appunto a non creare allarmismo. Quello che è stato fatto a Wuhan sarebbe impensabile a Roma, così come in ogni altra grande città europea. Quello che si sta facendo in Cina serve a rallentare la diffusione del virus. Se fossero in grado di sostenerlo per qualche mese e contemporaneamente nel resto del mondo si tenessero alti i sistemi di sorveglianza ai confini, il rischio della pandemia potrebbe miracolosamente scongiurarsi. Ma come vedete ci sono troppi se''.

Max Parisi