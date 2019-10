Guardate il cielo, sarà tutto blu.

martedì 22 ottobre 2019

Qualcuno sa che fine abbia fatto la Leyen, al secolo Ursula? In carica c'è ancora la Commissione Ue con a capo Gin Tonic Juncker. Gentiloni è appeso alle nuvole, così pure il voto del sedicente "parlamento di Bruxelles" che avrebbe dovuto ratificare la nuova Commissione, quella sì con pieni poteri di vita e di morte dei governi degli stati Ue, almeno questo pensano gli oligarchi che ne fanno parte.

Mai nella sua storia, la Ue stata in condizioni simili. Allo sbando. Commissari bocciati e cacciati, ad esempio la francese pupilla di Macron. Commissari bocciati perchè nazionalisti, e mi riferisco al candidato presentato da Orban. Commissari sotto inchiesta, come il belga coinvolto in loschi affari che sanno di riciclaggio internazionale. E su tutto ciò, come una sformaggiata di pecorino con la muffa, ecco il governicchio Conte che manda la sua manovricchia e riceve la solita "letterina" però firmata da commissari scaduti, senza titolo, prorogati perchè diversamente da così la Ue dovrebbe chiudere i battenti per l'assoluto vuoto di potere. Incartata in guerre intestine nelle quali tutti sono dalla parte dei cattivi.

Alla luce crepuscolare di questi fatti, scende anche il tramonto dell'economia dell'eurozona. La Germania è in recessione, ma "modesta" secondo la Bundesbank. Sfugge il significato dell'espressione, ma tant'è. E i famosi parametri Ue? Lo ricordate il limite del 60% nel rapporto debito/Pil? Francia e Spagna inc ompagnia di molti altri lo superano di più di 30 punti, l'Italia di più del doppio, battuta solo dalla Grecia che svetta a rovescio nel precipizio del 180% e passa.

Conte parla, parla, parla. Di Maio urlacchia, Zingaretti abbozza come certi mariti cornuti che scoprono che la moglie va a letto col loro capo ufficio, Renzi si frega le mani perchè della cloaca massima di sottogoverno è indiscusso re. Questa compagnia da ultimo giro di valzer coi camerieri che tolgono le tovaglie ai tavoli, sa bene che la musica sta per finire.

Domenica a parte la Turingia, che emoziona gli italiani quanto incontrare Rosi Bindi al supermarket, non me ne voglia l'ottimo De Santis che spero sorrida per la battuta, si voterà in Umbria e il Bianconi finirà imbiancato. No, non cadrà il governicchio Conte perchè l'albergatore umbro con gli alberghi ristrutturati a suon di milioni pubblici - gli unici tornati a posto dopo il terremoto - verrà sconfitto dalla brava Donatella Tesei. Non cadrà in quanto la manovricchia dev'essere approvata, hanno deciso le oligarchie che teleguidano Conte. A qualsiasi costo. Certo, sarà divertente assistere all'assalto delle pantegane renziane che rosicchieranno gli ultimi pezzettini di potere prima del crollo, ma state pur certi che fino al voto d'approvazione, rimarrà in piedi.

Il minuto esatto dopo, si sbriciolerà. Direte, benissimo. Vero, ottimo. Però, attenzione. Mattarella tirerà fuori dal cilindro un "governo tecnico" per riformare la legge elettorale, altrimenti con questa e con il taglio dei parlamentari, nel prossimo parlamento ci saranno solo Lega, Fdi, Forza Italia, quel che resta dell'M5s e quel che resta del Pd. Fine dei giochi. Con un problemino non da poco per un capo dello stato che arriva dal Pd: nel prossimo parlamento i rapporti forza saranno 60 a 40 per noi. E sono pessimista. Potrebbe finire anche 70 a 30. Per forza, Mattarella dovrà disperatamente evitarlo con una legge elettorale che tenti di arginare la sicura catastrofe delle sinistre alle urne, l'hanno eletto apposta quelli del Pd per fare da ultima trincea prima della - loro - apocalisse.

E quindi, in conclusione, tenetevi forte. Stanno per arrivare mesi formidabili in Italia come in Europa. Gli italiani non hanno un'indole rivoluzionaria, ma quando non ne possono più, quando gliene fanno troppe, quando si è superato il limite oltre il quale dalla pazienza e perfino dall'indolenza si passa alla vera e irrefrenabile incazzatura, allora sì che in un giorno cambiano tutto.

E quel giorno sta per arrivare. Il cielo sarà tutto blu.

Max Parisi