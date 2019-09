Pantegane renziane all'assalto di Conte

mercoledì 18 settembre 2019

Le pantegane renziane lo mangeranno vivo, questo governicchio. Grillo l'ha definita una "minchiata d'istinto". Poveretto. Primo non è una minchiata ma una fredda vendetta per il potere, secondo non è stata d'istinto. Renzi aveva fatto registrare i domini web di italiaviva tra il 7 e l'8 agosto.

Grillo è un assoluto cretino-politico. Non ha capito che quando - ed è stato chiaro fin da subito - dietro la proposta del Pd di formare una maggioranza anzichè andare alle urne c'è Renzimatteo, come minimo sta cercando di fotterti, come massimo di ammazzarti.

Ed infatti il cretino-politico Beppe Grillo c'è cascato con tutte le mutande. Non gli è parso vero di far rimanere al potere l'M5s, gli è sembrato meraviglioso liberarsi della Lega e di Salvini in un colpo solo, gli è sembrato fantastico avere la benedizione del Quirinale.

Beppe Grillo non deve aver mai letto le inserzioni immobiliari. Sono stracolme di "affaroni imperdibili", case a Cinisello Balsamo vista mare, quattro locali e servizi in 40 metri quadrati, roba buona, eh?

Renzi l'ha fregato, ha fregato lui e Conte, che di suo non ha mai contato niente, ignorante come un palo, di politica. E lasciamo perdere Di Maio. E' un caso pietoso. No, proprio Grillo in persona è stato fregato da Renzimatteo. Gli ha fatto vedere il miraggio e via, vai col governo Contebis a costo di buttare al cesso anche la salma di Casaleggio, oltre le sue idee. Anche a costo di ingoiare l'idea che in fondo, Renzi sarebbe rimasto di quinta, sul fondo. Bastava non guardarlo.

Bestia. Renzi aveva preparato tutto e adesso con 12 vere, affamate, feroci pantegane del Senato, mangerà morso dopo morso tutto il governo. Ha i numeri per farlo e abbondanti, anche. Conte alla fiducia a Palazzo Madama prese 169 voti. Senatori a vita inclusi. Adesso ne ha 157 sempre senatori a vita inclusi.

La vera domanda che dovrebbe farsi Grillo è: dove andremo a finire? La risposta è facilissima, il futuro è banale come il male. Conte verrà logorato, il governo consumato, i sondaggi impietosi lo certificheranno, le elezioni regionali tireranno le definitive mazzate e tra marzo e aprile si andrà a votare. Grillo, lo sai che accadrà alle urne? Che come l'hai inventato, l'M5s, lo hai ammazzato. Ci sono due fini diverse. Una, all'ultimo onorevole: prensentarsi da soli al patibolo elettorale. L'altra da vigliacchi, tremebondi, disperati. Aggrappati a Zingaretti e a quel che sarà rimasto del Pd.

E addio. Tutto finito.

Max Parisi