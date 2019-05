Europa, bel suol d'amore...

martedì 28 maggio 2019

Matteo Salvini propone una conferenza europea per riscrivere prima che le regole, gli indirizzi politici della ue e pone al centro il lavoro. Senza aumento dell'occupazione non ci può essere aumento dei dati economici di alcun Paese al mondo. Se la gente non lavora non guadagna, non spende, non fa investimenti, non fa figli, non sviluppa nulla. Non si può pensare a un futuro migliore da precari o da disoccupati.

E non si può far crescere una nazione con il 10% delle persone senza un'occupazione, che diventa il 30% e più quando si parla di giovani. Il vero "spread" è l'indice di disoccupazione, questo è il dato che segnala se una nazione va bene o va male. Che poi, è il medesimo indice - giusto per ricordarlo - che condiziona l'aumento o la diminuzione dei tassi di interesse che vengono stabiliti dalla Banca Centrale Usa, la Fed. Eh, già.

La Fed se ne strasbatte dello spread sui titoli del Tesoro Usa. E non da oggi: da sempre.

La Fed aumenta o diminuisce i tassi d'interesse in base a quanto diminuisce o aumenta l'indice dell'occupazione in Usa: più corre l'economia, più la Fed è spinta ad alzare i tassi, più frena l'economia e quindi aumenta la disoccupazione, più la Fed dimninuisce i tassi per aiutare le imprese facendo costare meno il denaro. Quindi, per spingerle a investire e creare lavoro.

La Bce, invece, del lavoro se ne frega alla grande. La Bce decide in base al tasso d'inflazione, che è un tasso monetario, finanziario, ovviamente. E infatti, cosa combina la Commissione Ue in parallelo? Invece di pensare al lavoro, pensa agli aridi numeri. E quindi, che fa con l'Italia?

La commissione Ue annuncia che spedirà a brevissimo una "lettera" al governo italiano con la quale vuole intimare di aumentare le tasse - girano voci anche sull'importo complessivo: 20 miliardi di euro per il 2019 - e sempre con la quale minaccia anche l'apertura di una procedura di infrazione delle "regole finanziarie" stabilite dalla stessa Ue, col placet della Bce, per le quali all'Italia toccherebbe in aggiunta di pagare una "multa" di almeno tre milardi di euro.

Tutto ciò accadrà nei prossimi giorni, al massimo entro una settimana da oggi.

Ora, capite che un punto di incontro tra queste posizioni è arduo per non dire impossibile. Chi vuole il bene e il progresso delle persone, della gente, dei popoli sta chiedendo a dei banchieri seduti al vertice della Bce e ai loro servetti della Commissione Ue noti anche per essere "commissari" all'Economia e alla Finanza, di mettere al centro del loro agire non i soldi, ma le persone. Non i tassi di interesse, ma il lavoro. Non le tasse, ma gli investimenti.

E chi chiede questo capovolgimento, ad esempio Matteo Salvini, porta prove inoppugnabili che dimostrano quanto siano state errate, le politiche della Commissione Ue.

Un dato per tutti: da Monti fino a Gentiloni, e cioè nei cinque anni appena trascorsi, aver seguito alla lettera le "indicazioni" della Ue ha portato l'Italia ad aumentare il proprio debito pubblico di 665 miliardi di euro e la disoccupazione non è affatto calata. Quindi i "risultati" ottenuti dalla Commissione ue sono stati catastrofici, per l'Italia. Avere aumentato le tasse, tagliato le pensioni, tagliato tutto, invece di far diminuire il debito e aumentare l'occupazione ha provocato l'esatto contrario.

Eppure, la Commissione ue vorrebbe che l'Italia inasprisse ancor di più il carico fiscale e i tagli ai servizi sociali.

Salvini annuncia che la Lega vuole che le tasse siano tagliate, e in maniera forte, anzi, fortissima: ridotte al 15% per tutti coloro che hanno un reddito fino a 50.000 euro l'anno. Per compensare il mancato gettito (oggi le tasse per il ceto medio in Italia sbranano più del 45% del reddito) Salvini ha annunciato che gli economisti della Lega hanno già individuato le coperture per almeno 30 miliardi di euro. E al tempo stesso, Salvini annuncia che tutte le grandi opere pubbliche devono essere completate e molte altre devono partire. E che lo Stato deve assumere, non licenziare e tagliare: medici, infermieri, insegnanti, poliziotti, vigili del fuoco e tanti altri ancora. E non perchè così si dà "un posto di lavoro pubblico" fine a sè stesso, come accadeva nei decenni dell'assistenzialismo. No! Perchè l'Italia ne ha estremo bisogno! Mancano!

Va bene, immaginiamo che accada, che il governo Conte davvero faccia la rivoluzione fiscale fondamentale per far rinascere l'economia dell'Italia, che le assunzioni avvengano, che il Paese ritrovi il sorriso. Pensate che ue & Bce se ne stiano buone e zitte?

Ma neanche per idea. Aggrediranno l'Italia. Vedremo lo spread salire alle stelle, vedremo la stampa serva italiana e non solo italiana provare a spaventare tutti noi. Riusciranno in questo modo a fermare la rivoluzione fiscale? Riusciranno a impedire che riparta il lavoro in Italia?

Penso proprio di no.

E sapete perchè? Perchè non siamo i soli ad avere le palle piene di queste caste oligarchiche della ue. Perchè se cercheranno lo scontro duro, lo troveranno. In Italia e in altre nazioni europee. Pensano davvero, a Bruxelles, di piegare popoli interi? Poveretti. Ci devono solo provare.

Il tempo delle "letterine", delle minacce, dei ricatti, delle umiliazioni, è finito.

Guai a voi.

Vi abbiamo avvisato.

Max Parisi