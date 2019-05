io non dimentico.

mercoledì 22 maggio 2019

Io non dimentico.

Non dimentico le orde africane che arrivavano coi barconi stracolmi dalla Libia tra gli applausi della comenclatura Pd, tra gli osanna della stampa perbenista, tra le fauci voraci delle cooperative dell'accoglienza & della caritas a pagamento.

Non dimentico i governi della terna infame: Letta-Renzi-Gentiloni.

Non dimentico le umiliazioni subite dall'Italia da saccenti farabutti spacciati per governo Ue: Commissione, econfin, troika, Bce. Gentaccia che ha sbranato popoli europei, gangster che hanno depredato i risparmi della gente, degli italiani. Del mio popolo.

Non dimentico le schiere di giornalisti servi del Pd, servi del potere. Servi.

Non dimentico politici che volevano cancellare il Senato della Repubblica, che volevano una legge elettorale che avrebbe annientato la nostrta democrazia. Ucciso la nostra Costituzione.

Non dimentico gli imprenditori abbandonati a loro stessi nella tempesta della crisi economica di cui non erano responsabili. I suicidi, la gente licenziata. Decine, centinaia di migliaia di lavoratori buttati in mezzo a una strada con l'Europa, oh, l'Europa, muta e beffarda a darci lezioni con sufficienza e disprezzo. E i governi di quegli anni, che sono ieri, che hanno agito come sicari.

Non dimentico lo smarrimento della gente perbene, la solitudine e in cui era lasciata dallo stato governato da persone, fuori i nomi, Renzi, Padoan, Martina, Lorenzin, Madia, Alfano e altri che non nomino per ribrezzo della loro nullità, che li hanno abbandonati alla deriva a cercare di sopravvivere in un Paese, il mio Paese, finito nelle mani di questa ciurma infame. Eletta da nessuno.

No, io non dimentico.

E voto Lega. Voto Lega perchè dà la speranza, voto Lega perchè mai nella storia dell'Italia è avvenuto un cambiamento come quello che sta accadendo ogni giorno, e ogni giorno prego perchè prosegua.

Non ho altro da aggiungere.

Il resto, scrivetelo voi. Domenica.

L'Italia siamo noi. Il popolo.

Max Parisi