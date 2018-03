LA LEGA DI MATTEO SALVINI E' NAZIONALE

lunedì 5 marzo 2018

La vittoria, anzi no, il trionfo della Lega di Matteo Salvini che ha ricevuto cinque milioni di voti, una massa enorme di consenso, raggiungendo quasi il 20% nazionale (più del 18% a urne ancora aperte, mentre scrivo), fa il paio con la vittoria altrettanto enorme dell'M5S che supera il 30% nazionale. Il risultato visto nell'insieme mostra che in Italia un elettore su due ha votato in modo radicale contro il "sistema Pd" e non solo, ha anche punito - vedi il flop di Forza Italia rispetto i sondaggi prima del voto - chi potenzialmente avrebbe potuto produrre sulla carta un inciucio con il Pd renziano.

Le urne hanno dato un verdetto che è chiarissimo: vincono Lega e M5S, vince anche Fratelli d'Italia che raddoppia i voti, perde forza Forza Italia, che non ha più la guida dell'alleanza di centrodestra, la quarta gamba non è spuntata, e per il resto un vero massacro. Il Pd non è uscito sconfitto, è uscito dimezzato e solo per un soffio non è terzo partito, dietro la Lega, mentre lo è a livello di coalizione di centrosinistra, precipitata al 23% nazionale scarso dietro il centrodestra vittorioso a livello nazionale con il quasi 38% e l'M5S al 32%. Ha perso, e va detto, anche la destra radicale di Forza Nuova e Casapound, così come il LeU di di Grasso, che col 3,5% nazionale conta come il due di picche con briscola a quadri.

Volendo portare lo sguardo anche sulle regionali, in Lombardia Attilio Fontana ha "asfaltato" Giorgio Gori, ma d'altra parte come poteva finire diversamente, se perfino a Bergamo, città della quale Gori è sindaco, la Lega ha preso il 40%? Neppure i suoi ex elettori che lo vollero sindaco, l'hanno votato, questo cicisbeo dei salottini buoni.

Ora, presuntuosi analisti d'ogni dove, la maggior parte giornalisti delle testate di (ex) regime renziano finito il 4 marzo si stanno esercitando a formulare ipotesi fantasiose, deliranti, stupide e perfino in malafede su cosa accadrà in Italia dopo questa vera rivoluzione elettorale.

Circolano ipotesi d'ogni genere, tutte a discredito della Lega: tradirà il centrodestra, si alleerà con l'M5S, non permetterà alcun governo, peggio, farà crollare la Borsa, peggio ancora (per loro), porterà l'italia fuori dell'euro!

La verità come sempre è sotto gli occhi di tutti, tranne di chi non la vuole vedere. La verità è che l'M5S non ha e non avrà mai i numeri per governare in questa legislatura, pena la propria frantumazione. Qualsiasi apertura facesse a destra come a sinistra, perderebbe immediatamente pezzi sul versante simmetrico opposto. Nell'M5S convivono sentimenti ed idee d'ultra sinistra assieme a sentimenti ed idee di destra. Finchè l'M5S sta da solo, resta in piedi. Non appena si sbilancia di qua o di là, si schianta. Inoltre, la stampella del LeU non c'è. Questa neo formazione politica di fuoriusciti dal Pd non ha raggranellato la percentuale necessaria per portare ad una maggioranza parlamentare i pentastellati. Fine del giochino.

Il centrodestra, invece, ha mancato di molto poco il bersaglio della maggioranza parlamentare e stante le cose nel nuovo Parlamento, le probabilità che arrivino in "soccorso" parlamentari fuuoriusciti da altre formazioni sono molto, molto alte. Da dove?

Cerchiamo di non essere ingenui. Il Pd finirà in pezzi molto piccoli, in Parlamento. Specie perchè la lista Bonino è stata bocciata. Credete davvero che una ventina di volonterosi non si troveranno? In Parlamento lo sport preferito di chi ci arriva da sconfitto alle elezioni, è correre molto in fretta ad aiutare il vincitore.

Max Parisi