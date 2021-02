WALTER RICCIARDI, QUELLO CHE ''LE MASCHERINE NON SERVONO A NIENTE'' E ''I TAMPONI SI FANNO SOLO AI SINTOMATICI''

lunedì 15 febbraio 2021

Walter Ricciardi, scienziato abituato a stare davanti alle telecamere, ha collezionato in questo anno iniziato ai primi di febbraio cel 2020, una serie di scivoloni scientifici che dovrebbero mettere in allarme sulla sua vera statura professionale almeno quanto allarmanti sono le sue ultime dichiarazioni con la richiesta espressa di rigettare l'Italia intera in lockdown come fu da marzo a maggio dell'anno passato. Uno scienziato che si reputi tale dovrebbe per prima cosa ammettere di essersi sbagliato, laddove l'errore è così macroscopico da non avere neppure necessità d'essere dimostrato.

Ecco le "perle" di Ricciardi.

(ANSA) - ROMA, 26 FEBBRAIO 2020 - In Italia "sono stati eseguiti oltre 10mila test per la rilevazione del nuovo coronavirus, contro i meno di mille in Germania e Francia". Lo afferma all'ANSA Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e membro italiano all'Oms. Cio' "si spiega con il fatto che alcune Regioni non hanno inizialmente seguito le linee guida basate sulla evidenza scientifica che prevedevano il test solo a soggetti sintomatici con 'fattori di rischio' legati a provenienza e contatti avuti. Alcune Regioni hanno esteso i test e cio' ha generato una sovrastima dei casi".(ANSA).

Sovrastima dei casi??? tampo da fare solo a chi ha sintomi??? E' di queste enormei castronerie che poi il governo Conte rasserenò l'opinione pubblica, permettendo al Covid di dilagare.

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Le mascherine non servono a nulla per le persone sane, vanno indossate solo da chi ha subito il contagio, per evitare di infettare altre persone, e dal personale medico che e' a diretto contatto coi malati. Lo ha detto Walter Ricciardi, membro Oms e consigliere del ministro della Salute. Dopo giorni di psicosi, speculazioni e farmacie prese d'assalto, si tratta di un chiarimento importante che arriva da un esponente della comunità scientifica, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità". E dopo giorni di escalation di contagiati e vittime, il Governo cambia strategia, avendo attribuito l'anomalia dell'Italia terza al mondo per positivi al Covid-19 dopo Cina e Corea del Sud alla grande quantità di tamponi fatti: diecimila contro i meno di mille di Francia e Germania. Da oggi, ha annunciato il direttore del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, al test saranno sottoposti solo i pazienti sintomatici e chi è stato in stretto contatto con le persone positive. Ciò, ha spiegato, perchè il rischio contagio "è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso in quelli asintomatici". Quanto al gran numero di tamponi dei primi giorni, Ricciardi, dell'Oms, lo imputa al "fatto che alcune Regioni non hanno inizialmente seguito le linee guida basate sulla evidenza scientifica che prevedevano il test solo a soggetti sintomatici con 'fattori di rischio' legati a provenienza e contatti avuti. Alcune Regioni hanno esteso i test e cio' ha generato una sovrastima dei casi. Sovrastima di casi che ha generato allarme in tutto il mondo e sta mettendo l'Italia in una sorta di quarantena”.

Ora, volendo anche "scusare" il distratto Ricciaradi per la colossale cretinata detta sulla "sovrastima dei casi" di Covid in Italia, quando invece era vero l'esatto contrario, e i quasi 100.000 morti purtroppo lo dimostrano, imperdonabile invece è la stratosferica stupidaggine delle mascherine che non servono a nulla! Questa, davvero, spalanca un abisso di ignoranza da parte di questo scienziato (scienziato?) che al di là del Covid non può non sapere quanto invece siano fondamentali le mascherine di protezione tanto in ambito chirurgico che sempre nel caso di persone colpite da un virus che si trasmette attraverso il pulviscolo sottilissimo di saliva che fuoriesce dalla bocca parlando e respirando.

(ANSA) - ROMA, 26 FEBBRAIO 2020 - Non si puo' restare immobilizzati dalla paura del contagio: "la vita deve continuare in Italia". E' questo il messaggio che il premier Giuseppe Conte cerca di veicolare sei giorni dopo che il Paese e' piombato nell'emergenza Coronavirus. La scelta del governo di cambiare strategia per limitare i contraccolpi economici e d'immagine e' emersa intanto martedi' mattina, quando si e' deciso di far parlare alla stampa con il commissario Borrelli prima Walter Ricciardi dell'Oms e poi Giovanni Rezza dell'Iss. Due scienziati che in passato hanno criticato alcune scelte dell'esecutivo e che ieri, con modi diversi, avevano il compito di "abbassare" la paura e l'attenzione sull'Italia. Il governo avrebbe anche valutato la possibilita' di cambiare in corsa le modalita' con cui vengono conteggiate le persone positive e fornire i dati dell'Istituto superiore di sanita' e non delle Asl (non perche' le Asl sbaglino ma perche' l'Iss impiega piu' tempo a dare i risultati: su 374 positivi al momento l'Iss ne ha 'confermati' 190). Questo cambio in corsa avrebbe pero' potuto portare al governo l'accusa di nascondere i numeri reali. Percio', dopo una serie di confronti con Palazzo Chigi e il ministero della Salute, si e' deciso di cambiare il modo di effettuare le valutazioni: i tamponi non verranno fatti a tutti ma solo ai soggetti sintomatici, con una scelta che dovrebbe portare un forte calo dei contagi accertati.

Avete capito? Fu proprio Ricciardi a dare sciaguratamente man forte a Conte cambiando in corsa il metodo di conteggio dei malati di Covid! E così, opplà, eccoli ridotti. E da questa ascientifica decisione derivarono le altrettanto sciagurate prese di posizione del sindaco di Milano, Sala, che lancò lo slogan "Milano non si ferma" e di Bergamo, Gori, che fece altrettanto. Il Covd ringraziò e iniziò a sterminare intere popolazioni in Lombardia e poi nel resto l'Italia da ottobre del 2020.

Quale credibilità scientifica quindi ha il dottor Walter Ricciardi? Che attendibilità hanno, le sue prese di posizione terrorizzanti?

E per la cronaca, i virologi, quelli veri, non sono affatto d'accordo con Ricciardi:

Di diverso avviso l'infettivologo Matteo Bassetti , direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Bisogna intervenire con micro zone rosse. Onestamente il lockdown di marzo scorso mi sembra una misura barbara, è un tornare indietro di un anno". Il virologo e docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni affida il pensiero a un tweet: "Una cosa vi dico: è molto difficile per un vaccino avere un'efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci. Il problema non si risolve con le chiusure che servono solo a guadagnare tempo. Si risolve con il vaccino".

Giudichi il lettore.

Max Parisi