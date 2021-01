SONDAGGIO PORTA A PORTA: LEGA IN CRESCITA E AMPIAMENTE PRIMO PARTITO, CENTRODESTRA DI GRAN LUNGA PRIMA FORZA IN ITALIA

venerdì 22 gennaio 2021

Tre ipotesi sul tavolo e in tutti tre i casi il centrodestra sarebbe in vantaggio. E' quanto testato nel sondaggio di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per 'Porta a porta' su tre scenari di voto: la situazione attuale, lo scenario in cui in campo si presenterebbe il partito del premier Giuseppe Conte ed un terzo scenario in cui Conte fosse il leader del partito dei 5stelle.

Nelle tre ipotesi testate il centrodestra distacca l'area di governo: 49% contro 36.5% nella situazione attuale; 46,9% contro il 38.4% nel caso in cui Conte formi il suo partito e 48.7% contro 39.6% con Conte alla guida dei 5Stelle. Anche i partiti avrebbero un effetto nelle percentuali a seconda dei tre scenari. Il Pd e i 5 Stelle, su tutti. Nel caso di una lista Conte, i dem dal 19,5% attuale scenderebbe al 10,6%, superato da Fdi. Mentre per i 5 Stelle: con un lista Conte scenderebbero al 10,4% (dall'attuale 14,6) mentre con il premier alla guida del Movimento salirebbero al 20,2%.

La Lega di Salvini, nel sondaggio della Ghisleri, rimane il primo partito (24.8% nella situazione attuale, 23.4% con Conte alla guida di una sua formazione politica e 24.5% con Conte leader M5S). Il Pd resta secondo partito italiano nella situazione attuale (19.5%) scende a terza formazione politica con il 10.6% nella seconda ipotesi con Conte capo di un suo partito ed è superato da Fdi che rimane stabile al 15.5% nelle tre ipotesi. Il Pd perderebbe di meno nel caso in cui i 5Stelle fossero guidati da Conte e si attesterebbe al 16.3% tornando seconda forza politica italiana. Il M5S ha, secondo il campione di Euromedia, avrebbe il 14.6% nel panorama attuale, scenderebbe al 10.4% con Conte alla guida di un suo partito che otterrebbe il 10.4% e salirebbe al 20.2% se l'attuale Premier guidasse il Movimento voluto da Grillo. Forza Italia oscilla d tra l'8 e il 7.3%. Italia Viva di Renzi, dopo lo strappo, avrebbe tra il 2.5 e il 2.8% sotto Azione di Carlo Calenda che otterrebbe tra il 3.7 e il 3.5%.

"Il Parlamento dei Ciampolilli e della pesca a strascico notturna dei senatori e un insulto ai cittadini. Diamo la parola agli italiani e poi per cinque anni si parla di fatti. Mi rifiuto di pensare a un mercato delle vacche che vada avanti ancora per settimane" scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando "l'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri per Rai Uno: Lega in crescita e ampiamente primo partito, Centrodestra di gran lunga prima forza politica del Paese".

Ora, si attendono le decisioni del Presidente della Repubblica, che non potrà che prendere atto della situazione senza uscita nlla quale si trova il governo Conte.

Max Parisi