LE RAGIONI DI RENZI PER MANDARE A QUEL PAESE CONTE

martedì 12 gennaio 2021

Il nostro giornale ospita in apertura quanto scrive Matteo Renzi. Alcune delle sue posizioni sono apertamente condivisibili, e non temiamo di dirlo pubblicamente: "Il 22 luglio 2020 Italia Viva chiede al Senato di correre sul Recovery Plan dedicando una sessione di lavoro sul tema ad agosto. Non riceviamo risposte per ben CINQUE MESI. Fino a quando l'8 dicembre il Governo prova ad approvare il testo senza che nessuno lo abbia visto prima e prova a introdurre un emendamento da votare in legge di Bilancio per esautorare i ministeri. Italia Viva dunque si mette di traverso, i compagni di coalizione ci attaccano, un ministro della Repubblica dice che noi siamo come Orban. Poi pero' si mettono a leggere le carte e scoprono che abbiamo ragione noi. Prima ci definivano irresponsabili, poi ci danno ragione". Lo scrive Matteo Renzi nella sua newsletter Enews. "Il 17 dicembre io scrivo al premier. Chi critica faccia almeno la fatica di leggere. Il 27 dicembre, dopo averci lavorato anche nei giorni di Natale, i parlamentari di Italia Viva scrivono a Gualtieri con 62 punti per un Piano piu' visionario legato a Cultura Infrastrutture Ambiente Opportunita'. Trovate qui il la lettera. Le forze politiche di maggioranza provano a studiare i 30 dossier principali aperti", aggiunge. "Tutte le volte che abbiamo posto questi temi siamo stati insultati, contestati, attaccati. Ma tutte le volte abbiamo usato il coraggio - tutto il coraggio che abbiamo - per chiedere di essere giudicati sulle idee e non sulla simpatia o antipatia. Ci vuole coraggio per stare con Italia Viva, per sostenere Italia Viva (grazie a chi lo sta facendo anche economicamente), per iscriversi a Italia Viva (grazie ai 5000 che si sono iscritti in queste settimane, segno che la chiarezza paga), per difendere Italia Viva sui social, per metterci la faccia insieme a noi. So quanto vi costa. Ma proprio per questo voglio dirvi grazie e dirvi quanto sono orgoglioso della nostra/vostra liberta', del nostro/vostro coraggio", conclude Renzi.

Sia ben chiaro che Italia Viva è quanto di più lontano dalle nostre posizioni politiche, tuttavia, se un orologio indica l'ora giusta, solo uno stupido tiene conto del polso su cui è allacciato.

Max Parisi