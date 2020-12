LA VERITA' VIENE A GALLA: 500.000 MALATI DI COVID A WUHAN, NON 50.000, IL REGIME COMUNISTA CINESE HA NASCOSTO L'EPIDEMIA

martedì 29 dicembre 2020

Alla fine, le menzogne del regime comunista cinese vengono a galla. A Wuhan, la città cinese in cui ha avuto origine l'epidemia di coronavirus lo scorso dicembre, i casi di covid potrebbero essere stati circa mezzo milione, quasi dieci volte di più dei casi registrati ufficialmente, rende noto il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie cinese in un post sui social. Risultati simili sono stati registrati in diverse altre località nel mondo, come per esempio New York ma a Wuhan le autorità hanno deliberatamente mentito sulla diffusione del numero reale dei casi diagnosticati almeno fino al 12 febbraio, quando da un giorno all'alto sono stati decuplicati i casi di contagio. Questo ha impedito al mondo intero di rendersi conto dell'estrema gravità dell'epidemia di Covid in atto e sulla sua altissima contagiosità.

La nuova proiezione è stata fatta sulla base degli esami sierologici effettuati su 34mila residenti di Wuhan, di altre città della provincia dell'Hubei, oltre che di Pechino, Sanghai, e delle province di Guangdong, Jiangsu, Sichuan e Liaoning.

L'incidenza dei test positivi agli anticorpi del covid nella provincia di Wuhan, dove vivono 11 milioni di persone, è stata del 4,43 per cento. A oggi, i casi di covid confermati sono 50.354. L'incidenza fuori da Wuhan è decisamente inferiore. Nella provincia della città focolaio per esempio è dello 0,44 per cento.

In pratica, il 4,43% di 11 milioni di abitanti di Wuhan ha certamente contratto il coronavirus e lo ha fatto nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio a cavallo tra il 2019 e il 2020. Per conseguenza, per almeno tre mesi decine di migliaia di cinesi partiti da Wuhan in aereo per ogni destinazione, ma principalmente per l'Italia, dati gli stretti rapporti produttivi tra molte aziende lombarde e della provincia fi Hubei, in Cina, hanno sparso il virus con le conseguenze catastrofiche che tutti sappiamo. Non è pe rquaso, quindi, che la Lombardia ha avuto il più alto numero di malati e di morti di Covid d'Italia.

Questa deliberata azione mentitoria del regime comunista cinese dovrà produrre conseguenze anche sul piano legale a livello internazionale. Il regime comunista cinese dovrà essere processato per ottenere risarcimenti almeno per il gigantesco danno economico e finanziario che ha causato all'Italia, e non solo all'Italia.