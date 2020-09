SONDAGGI CHE IN ITALIA VENGONO CENSURATI: IL 67% DEGLI ITALIANI VALUTA LA UE NEGATIVA E DANNOSA PER L'ITALIA

martedì 22 settembre 2020

LONDRA - La nostra classe politica non smette mai di tessere le lodi della UE e di accusare tutti coloro che si oppongono a questa istituzione malefica di essere razzisti e ignoranti ma cosa pensano realmente gli italiani?

Di recente il gruppo More in Common (molto in comune) ha fatto un sondaggio intervistando 14 mila persone in Italia e altri paesi e i risultati sono piuttosto interessanti visto che dimostrano che gli italiani si sono sentiti abbandonati dagli altri paesi della UE durante la crisi causata dal Covid 19.

In particolare durante questa pandemia il 44% degli italiani ha visto la sua fiducia verso la UE peggiorare notevolmente e il 76% ritiene che gli altri paesi hanno abbandonato l'Italia.

Per quanto riguarda la permanenza dell'Italia nella UE solo il 33% pensa che sia una cosa positiva mentre il rimanente 67% pensa che sia una cosa negativa e questo la dice lunga su come la nostra classe politica sia fuori sintonia con il suo elettorato.

Questa notizia, riportata dal quotidiano euroscettico Daily Express, dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i giornali e invece e' stata completamente censurata perche' si vuole far credere che l'Unione Europea sia qualcosa di positivo. Anche le ultime notizie sui cosiddetti "recovery fund" sono state presentate in Italia come se fosse cosa fatta e di rapida attuaizone, quando invece è falso: una prima modesta parte, circa il 10%, sarà disponibile per l'Italia nell'autunno del 2021 e il resto successivamente.

A fronte di 818.000 persone in Italia che hanno perso il lavoro a causa Covid e oggi sono disoccupate, senza parlare di 500.000 posti di lavoro persi tra marzo e maggio per colpa delle aziende che non hanno retto la crisi e hanno chiuso definitivamente, il governo Conte che fa? Nulla. E sbandiera inesistenti "aiut immediati" alll'Italia da parte della Ue.

Ovviamente non e' cosi' e per tale motivo abbiamo deciso di riportare queste notizie perche' crediamo che gli italiani abbiano tutto il diritto di conoscere la verita' e debbano chiedere e pretendere che l'Italia esca al piu' presto dall'Euro e dall'Unione Europea.

Qui sotto c'e' il link originale su questa storia:

https://www.express.co.uk/news/world/1336755/EU-news-Italy-latest-coronavirus-pandemic-update-survey

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra