GRAN BRETAGNA GRAZIE ALLA BREXIT FIRMA ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO MERCI COL GIAPPONE 99% SENZA DOGANA (NOTIZIA CENSURATA)

LONDRA - Dalla fine di Gennaio 2020 la Gran Bretagna e' un paese indipendente dalla Ue e quindi ha la liberta' di concludere accordi di libero scambio con chi vuole senza dover tenere conto del parere dei burocrati che comandano nell'Unione Europea.





A tale proposito un evento storico ha avuto luogo lo scorso venerdì, quando il ministro del commercio estero britannico Liz Truss si è collegata in videoconferenza con il ministro degli esteri giapponese Motegi Toshimitsu e entrambi hanno deciso di concludere un accordo di libero scambio del valore di 15 miliardi di dollari che permettera' alle compagnie britanniche che esportano in Giappone di avere notevoli vantaggi.





Liz Truss commentando questo rilevantissimo evento su twitter ha sottolineato come l'accordo dia alla Gran Bretagna molti piu' vantaggi di quanti ne abbia avuto la UE quando col Giappone ha siglato un accordo simile. La ministra pe ril commercio estero ha anche sottolineato come l'economia britannica beneficiera' soprattutto per quanto riguarda l'economia digitale, la finanza, il cibo e le bevande.





Grazie a questo accordo, le imprese britanniche potranno esportare il 99% dei beni e dei servizi senza dover pagare tariffe doganali in Giappone e si stima che nel lungo periodo i lavoratori britannici avranno benefici per 800 milioni di sterline, all'incirca un miliardo di euro.





Ovviamente questo non e' il solo accordo in programma visto che il governo britannico sta lavorando per raggiungere accordi di libero scambio con Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.





Cio' che colpisce di questa storia e' come questa notizia sia stata completamente censurata in Italia e questo perche' si vuole far credere che la Gran Bretagna paghera' un prezzo molto pesante per essere uscita dalla UE.





Ovviamente le cose non stanno affatto cosi' visto che fuori dalla UE la Gran Bretagna sta traendo grossi benefici e questo accordo di libero scambio ne e' l'esempio.





Qui sotto c'e' il link originale su questa storia:

https://www.express.co.uk/news/politics/1334213/brexit-news-brexit-trade-deal-japan-eu-trade-deal-talks





GIUSEPPE DE SANTIS - Londra

lunedì 14 settembre 2020