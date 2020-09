MATTEO SALVINI: ''PRESIDI E INSEGNATI NON DEVONO RISCHIARE CONSEGUENZE PENALI O CIVILI PER COLPA DEL GOVERNO''

martedì 1 settembre 2020

GENOVA - Il rientro in classe, la salute dei cittadini, le infrastrutture. La campagna elettorale della Lega, anche in Liguria, e' incentrata soprattutto sulle visite del leader del Carroccio. Matteo Salvini sara' oggi a Genova per una serie di incontri e appuntamenti. Il rientro a scuola sta tenendo in fibrillazione tante famiglie.

"In Liguria - spiega il leader della Lega a "Il Secolo XIX" c'e' la consapevolezza di quanto questo argomento sia fondamentale, si lotta per una riapertura nei tempi previsti, in sicurezza con trasporti adeguati. Pero' va detta una cosa: in tanti Paesi europei ci sono gia' certezze e le scuole sono state riaperte. L'ultima follia italiana e' la notizia che ora non serviranno piu' le mascherine, anche se il commissario Arcuri ne ha gia' garantito 11 milioni al giorno per coprire il fabbisogno di tutte le scuole. E' un governo allo sbando, incapace e confuso".

Gli istituti secondo Salvini "vanno riaperti, la misurazione delle temperatura dev'essere fatta a scuola a precise condizioni, vanno subito coinvolte le paritarie per reperire spazi in piu', presidi e insegnanti non devono rischiare conseguenze penali o civili per colpa del governo. Tutto cose che dovevano essere pensate e realizzate mesi fa". Un altro tema caldo e' quello della sanita' ligure (il cui assessore e' stata la leghista Sonia Viale), sulla quale l'avversario di Giovanni Toti, Ferruccio Sansa ha sfidato il presidente a un confronto rilanciando la proposta di un'organizzazione tutta pubblica.

"Abbiamo ereditato una situazione difficile, con molti tagli e troppi ospedali chiusi, ma il bilancio di cinque anni e' positivo e credo che una intelligente combinazione tra pubblico e privato vada nella direzione giusta. L'obiettivo e' aiutare le famiglie migliorando il servizio, senza costi in piu' per gli utenti".

La Gronda continua a rimanere ferma, la Liguria ha scontato il caos di questa estate per gli interventi di sicurezza sui tunnel. "La Gronda e' gia' pronta, progettata e finanziata: e' folle stare fermi. I cantieri hanno tenuto la Liguria in ostaggio, un vero e proprio sequestro di Stato, ennesima prova di totale incapacita' di questo governo e di questa maggioranza". La Lega rilancia sulle grandi opere.

"Alla Liguria e all'Italia servono strade, ferrovie, infrastrutture. Sansa ha gia' detto no, evidentemente preferisce i monopattini cinesi che piacciono al governo e a Toninelli. Credo che i liguri meritino un progetto piu' serio e la gestione del dossier Autostrade conferma la insensatezza del governo. Hanno preso una decisione tardiva, che non scioglie i nodi e che soprattutto non dispiace ai Benetton. Follia", ha concluso Salvini.